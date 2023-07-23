首個港島過渡屋「喜越」接受申請　提供逾百個1至2人單位　最快第四季竣工　 (16:34)

「喜越」是社協第3個組裝合成過渡性房屋項目，基本租期最少3年，綜援家庭將以租金津貼上限訂租；而非綜援家庭租金會以過去6個月平均家庭收入的25%計算，預計非綜援家庭的呎租中位數介乎14.2元至23元，確保可負擔性。

此外，社協發布有關東區劏房的調查，本月訪問53個東區劏房租戶，發現東區1至2人居住劏房面積與往年相若，惟呎租中位數高達52元，遠高於全港中位數42.4元。

李小姐一家四口住北角約100呎劏房。她稱，讀中一的幼女為殘疾人士，無法自理，家中同時缺乏空間供其活動，「嗰度好嘈同大麈，唔可以開窗，有老鼠會入嚟」。早前疫情間更一度因家中通風不佳而加劇幼女病情，認為柴灣的過渡性房屋為她帶來希望，盼能成功申請項目中的無障礙單位。

社協副主任施麗珊表示，本港過渡性房屋申請現時受政府限制，當中八成需為輪候公屋滿三年的申請人，以及兩成為輪候公屋未滿3年而有急切住屋需要的申請人。她說，部份長居劏房的住戶，過去因不掌握申請公屋流程或文件不齊，致遲遲未申請公屋，最終於社工協助下，才成功申請，至今輪候不足3年，未達條件。她建議政府應按實際情況放寬，甚至取消過渡性住屋的入住比例要求。