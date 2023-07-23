工聯會：劏房環境差影響兒童身心發展　促3年內全港巡查並取締劣質劏房 (15:53)

工聯會立法會議員鄧家彪說，根據政府統計處2021年人口普查數據，全港有約21萬人為劏房住戶，當中有約2成為18歲或以下兒童。他表示，因貧窮及房屋選擇不足，基層家庭逼於無奈住劏房，而惡劣的成長環境或會影響兒童身心健康，「今日係大暑，香港人個個都覺得熱，住劏房嘅家庭就更艱難」。

工聯會社區幹事黃文港就指，夏天時劏房的氣溫可達40度，高溫環境亦不適宜兒童長時間逗留，憂慮長遠或會令兒童出現憂鬱或燥狂症狀，心理成長出現巨大阻礙。香港都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗正研究居住環境對下一代成長及發展的影響，他發現居劏房的兒童不論作息、進食及做功課皆於床上進行，亦因空間狹窄而常與家長起爭執。

工聯會批評，現時政府巡查劏房成效不彰，促請當局建立專責部門，協調不同部門的巡查工作，並組織劏房巡查職務隊，若發現有劏房違反相關條例，可進行檢控及清拆。工聯會亦希望當局推出中、長期措施，包括建立劏房資料庫，同時記錄業主及租客的登記資料，經巡查後才向合資格劏房發牌，並優化過渡性房屋或簡約公屋申請編配準則。