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優化升降機工程至今約千人需協助　市建局：一半個案由外展隊介入 (10:45)

市建局推出的「優化升降機資助計劃」，兩輪申請共收到約2000份申請，涉及約8200部升降機，市建局同時委聘東華三院統籌及提供免費外展服務，協助受影響的居民，至今有約1000人需要支援，當中一半由外展隊介入協助。

市建局總監韋志成今於網誌表示，資助計劃為舊樓業主提供財政資助及支援，促進他們加快開展升降機優化工程。另外，韋志成說，市建局委聘東華三院統籌及提供免費外展服務，在港、九、新界成立3支外展服務隊，涵蓋出行、復康、送遞膳食及日用品等服務，協助獨居長者及上落樓梯有困難等居民，例如輪椅使用者。

經初步分析，約300幢即將或已開展優化工程的大廈內，共有約1,000名居民在工程期間需要支援，主要涉體弱長者或行動不便的居民，需要到醫院覆診，以及送遞膳食和生活物資等，當中一半個案因缺乏家人或其他人士的協助，經評估後需要由外展隊介入，提供合適的支援。另外，對於部分有特殊需要的個案，如無法利用樓梯機的肢體殘障人士，市建局會利用轄下安置大廈的單位，在工程期間提供臨時居所。

外展隊亦會提供居家支援服務，包括提供樓梯機上落服務，至今已協助約250名居民，平均每人在工程期間，每周獲安排一至兩次出行；亦會提供訂購和送遞膳食和日用品服務，至今協助約70名獨居長者或體弱人士。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 優化升降機資助計劃 外展服務

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