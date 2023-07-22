Y-WE計劃今年逾400公司供實習崗位 延聘率達五成 青少年發展企業聯盟：有利發掘人才 (21:21)

CDIA表示，逾93%計劃參加者為中四至中六學生，主要來自綜援、少數族裔等基層家庭，學生經社福機構或學校推薦、接受面試及前期職場前培訓後可正式參加計劃。 聯盟補充，今年有超過400間公司透過Y-WE計劃為同學提供實習崗位，當中以中小企為主，及30多個政府和非政府機構，包括消防處、海關、天文台等。機構補充，有450名同學參加本年計劃，其中20.4%的同學選擇醫療行業，另各有約10.3%選擇資訊科技或設計創意行業。

CDIA 主席陳龔偉瑩表示，Y-WE計劃著重了解同學的興趣、潛能，而非學業成績，將有助為參加者精準配對適合其志趣的實習崗位；參加者在實習期間亦有導師一直提供支援；實習完成後另有反思會等，形容計劃有助學生確立自己的職志方向。

青少年發展企業聯盟補充，有45名同學於今年5月中至6月底期間出勤，當中21人（即46.7%）完成 Y-WE 計劃後馬上被機構延聘，形容成績令人鼓舞，反映計劃有利各行各業發掘人才。