明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Y-WE計劃今年逾400公司供實習崗位 延聘率達五成 青少年發展企業聯盟：有利發掘人才 (21:21)

青少年發展企業聯盟（CDIA）倡議年青人提早到職場體驗實習，找出興趣和職志方向，包括讓高中生於在學時期透過「Y-WE我才有用青少年工作體驗計劃」（下稱「計劃」)提早接觸社會。CDIA表示，今年有逾400間公司透過計劃為同學提供實習崗位，同學實習後的延聘率達五成，形容數字反映計劃有利各行各業發掘人才。

CDIA表示，逾93%計劃參加者為中四至中六學生，主要來自綜援、少數族裔等基層家庭，學生經社福機構或學校推薦、接受面試及前期職場前培訓後可正式參加計劃。 聯盟補充，今年有超過400間公司透過Y-WE計劃為同學提供實習崗位，當中以中小企為主，及30多個政府和非政府機構，包括消防處、海關、天文台等。機構補充，有450名同學參加本年計劃，其中20.4%的同學選擇醫療行業，另各有約10.3%選擇資訊科技或設計創意行業。

CDIA 主席陳龔偉瑩表示，Y-WE計劃著重了解同學的興趣、潛能，而非學業成績，將有助為參加者精準配對適合其志趣的實習崗位；參加者在實習期間亦有導師一直提供支援；實習完成後另有反思會等，形容計劃有助學生確立自己的職志方向。 

青少年發展企業聯盟補充，有45名同學於今年5月中至6月底期間出勤，當中21人（即46.7%）完成 Y-WE 計劃後馬上被機構延聘，形容成績令人鼓舞，反映計劃有利各行各業發掘人才。

相關字詞﹕青少年

上 / 下一篇新聞