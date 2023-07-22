香港書展｜余華講座逾萬人報名臨時加開至兩場 內地讀者質疑安排失當 貿發局：已採應變機制 (19:10)

今日講座網上預約早於一星期前額滿，有約1萬人報名，不接受現場登記，在座談會開始前人潮堆滿展覽廳場外，部分未能進場人士鼓譟，貿發局臨時將講座分成上下兩場，讓更多參與者出席。據現場觀察，估計前後兩場合共有約5000人次出席，內地人陳先生稱有提早網上預約，但未能在第一輪進場，質疑主辦方安排失當。貿發局回應指，就余華的講座已採取機制應變，大會亦預先通知已登記讀者「現場要按先到先得方式進場」。

余華今日講座談及其作品《活着》、《文城》等，並討論他對文學的態度、年青人面對前路抉擇的看法等。余華演講在會展展覽廳5G舉行，可容納約3000個座位，但早於講座開始前至少15分鐘，座位已全部爆滿。場外企滿未能入場的人士，有人一度鼓譟，見傳媒獲准進場時，在遠處以普通話高叫「為什麼他們可以進，我們不可以？」工作人員以消防條例為由，解釋出席者不能超出場地人數容納上限。

因應人數眾多，講座原本由下午3時至4時半舉行，主辦方臨時將講座分成上下兩場，讓更多人參與講座。第一場提早4時前完結，但部分在場人士在工作人員多次勸喻下，仍拒絕離場，有人以普通話高呼「不公平」，亦有人用兩臂展示交叉手勢。經擾攘逾半小時後，第二場才正式開始，最終到接近傍晚6時才結束。

貿發局回應本報查詢指，非常感謝廣大書迷對香港書展文化活動的支持，部分講座的報名情況十分踴躍，指一如以往活動須事前登記，大會亦預先通知已登記的讀者現場要按先到先得方式進場。

貿發局表示，就余華講座，貿發局巳採取機制應變，包括轉換更大場地及安排網上直播，有見現場人流眾多，已即場分流讓未能進場書迷到其他場地收看現場直播，衷心感謝余華即時在活動後加開場次，讓現場有預先登記的書迷，都可參加他的講座，一睹其風采。