私營設收費式「健康服務中心」　門外貼政府藍圖相　負責人認疏忽將更換 (18:37)

畢架山花園健康服務中心由通用技術中國醫保、香港蓋睿利民健康科技等聯合共建，何家立表示，中心可配合「以地區服務為基礎、以社區為本、以家庭為中心」的社區康健服務理念。中心除提供身高體重等基礎健康體檢外，亦將有普通科醫生駐場，為市民提供健康體檢報告解讀、健康諮詢等服務。何補充，預計中心每天未來可服務40人，日後希望將概念「遍地開花」，在不同地區設立同類型的中心。

本報發現，畢架山花園健康服務中心門外貼有政府「基層醫療健康藍圖」封面圖片，另見有花牌稱中心為「畢架山花園康健中心」。何家立回覆本報查詢時表示，不排除部分嘉賓「在溝通時因先入為主，對中心名字產生誤會」，重申中心正確名字為健康服務中心；至於為何使用政府藍圖圖片、會否擔心市民誤會等，他則表示，因日前有見政府基層醫療健康藍圖的文件「整得幾靚」，故「參考相關元素」、在中心張貼相關圖片，形容決定「純屬個人錯誤」。他補充，擔心圖片會令市民誤以為中心為政府地區康健中心，透露已與相關部門積極解釋相關事件，將在未來數日更換圖片。

翻查政府地區康健中心網頁，港府在畢架山並無設立地區康健中心。在現有慢性疾病管理計劃，已登記為康健中心會員的市民在政府資助後，大多可免診金在網絡醫生接受健康篩查；而港府日前亦公布慢性疾病共同治理計畫，合資格市民將可以120元到私家醫生接受糖尿、高血壓篩查。