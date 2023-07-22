楊于銘發聯署促支持中大校董會重組新方案　議員席位減至2席 (17:58)

方案亦包括由特首委任的校董席位維持目前的6席，當中包括大學校董會主席、副主席及司庫；聘任校長及常務副校長須得校董會同意及投票通過，所得票數由目前的簡單多數，即校董會成員的51%增至三分之二。方案提及，3名立法會議員建議校長及常務副校長須經校董會四分之三成員投票通過方可聘任，認為若聘任校長及常務副校長設下不必要的高門檻，將不利於招攬優秀的大學管理人員，進而造成負面影響。

昨日立法會會議上，有議員關注草案曾否先交校董會逐條審議、做足程序；張宇人則強調不曾繞過校董會。梁美芬提及楊于銘去信一事，稱反映有人自去年草案提出至今「冇睇過呢個草案，冇做功課」，楊其後在社交平台否認「無睇文件」，指事實是議員校董違反程序，繞過校董會直接將私人條例草案刊憲。

法案委員會下一次會議將在下周五（28日）舉行，進入逐條審議階段。