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警拘一男涉小紅書泄機密　據稱男子非考評局閲卷員　疑藉機吸引人報補習班 (16:24)

早前一名自稱應屆中學文憑試（DSE）閱卷員的人，於內地社交平台「小紅書」，上載一份印有「機密」字眼的DSE中文科評卷參考封面。警方昨（21日）拘捕一名38歲姓黃本地註冊男教師，並將他通宵扣查。警方稱被捕人並非考評局閱卷員，懷疑他藉泄露機密文件，吸引學生報讀私人補習班，會續調查犯案動機。

灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂今（22日）晤傳媒表示，警方昨在深水埗一個住所拘捕該名38歲黃姓男教師，在他住所檢獲多個電子裝備，包括手提電話、平板電腦、手提電腦，不排除與案相關。

警方本月中接獲考評局報案指有自稱應屆DSE閱卷員的人，今年5月及7月，兩度在社交平台上載一份中文寫作卷評分參考。警方懷疑被捕人以泄露考評局機密文件，吸引學生報讀私人補習班，從中圖利，警方與考評局高度重視案件，警方將案件交由灣仔警區重案組第一隊跟進；又稱調查方向之一是被捕人從何獲得機密文件，不排除更多人被捕。

被問涉案男子有否做DSE改卷工作，會否涉其他違法行為如「鬆手改卷」等，以致影響今屆考生得分準確度，警方強調不會排除該男子涉嫌干犯其他罪行的可能性。至於該男子任教哪一間中學，警方稱案件或進入司法階段，不便透露太多關於被捕人資訊。

考評局秘書長魏向東周二（18日）就事件表示，所有考務人員均須簽署保密協議，今次屬「嚴重犯規事件」，已就事件報警；警方同日表示，本月14日已接獲報案，列「違反《香港考試及評核局條例》」處理。

考評局回應指，案件已交由警方處理，暫不便評論個案。考評局重申，一向十分重視公開考試的保密與公平性。根據《香港考試及評核局條例》，所有獲該局委任或聘用的人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，包括其考務人員的身份等；相關的保密規定不設時限。

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