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2023年7月22日星期六
九旬翁吃麥皮鯇魚時疑鯁喉 昏迷送院
(16:20)
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今日下午近兩時，一名96歲姓古老翁在北角英皇道60號單位進食麥皮及鯇魚時，懷疑鯁喉暈倒，家人隨即報案。救援人員接報到場，老翁昏迷被送往律敦治醫院治理。
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