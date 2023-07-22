學者建議煙草列為毒品　稱政府多年未立法「荒謬」 (16:12)

政府早前發表《控煙策略諮詢文件》，就禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草產品、擴大法定禁煙區範圍、增加煙草稅步伐等政策諮詢市民意見，諮詢期至9月30日。

何世賢相信，盡快實施文件內的政策能有效在2025年將全港吸煙率降低至7.8%或以下。他續指，若禁止某一日期後出生的人士食蔬菜、生果、看戲等屬不合理，但若禁止向他們售賣煙草產品，是不容許他們傷害自己，所以不認為是剝奪人權，「煙草不是一般的產品，不是衣服、皮鞋、食物，這個產品會導致每兩個使用者中，（就有）一個會早死，這是保守估計。」

他認為公共衛生沒有絕對的自由，又以私家車駕駛者必須配戴安全帶、疫情期間一度禁止沒有注射疫苗人士堂食等作例子，強調有必要將煙草列為毒品，「未能做到是很荒謬的事，煙草毒害市民幾十年，為什麼還不去立法禁止呢？」

邵家輝則表示，支持減少吸煙者的方向，但認為方法不應過於極端，他舉例可用罰款阻嚇隨街亂拋垃圾的人，但若果將罰款提高至10萬元就不會贊同有關做法。對於有意見認為要再加煙稅，他指出控煙工作若過於極端，不但會影響市民的選擇權，亦會令私煙問題氾濫，更多人或鋌而走險販賣或購買私煙。