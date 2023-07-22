麥美娟指將引入區議員履職監察機制　冀未來兩月成立16區關愛隊 (13:23)

區議會改制後，民政事務專員將任各區區議會主席，被問到由政府選任的民政專員會否存在「空降」，及會否因不如部分地區人士熟悉區情，而產生矛盾；麥美娟回應指，現時很多事務都有文件記錄，無需擔心交接工作。她又說民政署會一起協助民政專員適應工作，亦相信民政專員能很快適應新崗位。她續稱，民政專員人選須熟悉政府各部門工作，且願意在地區工作。

麥亦重申，投票是否順利有序非僅看投票率；並說投票率受到很多因素影響，舉例稱有人會因某候選人工作好，而認為沒迫切性去投票，亦會受到天氣等影響，強調重要是投票能順利有序進行，選出一批合適的區議員。

另外，早前政府率先在南區及荃灣區試行關愛隊，麥美娟表示未來一兩個月會陸續在其他區成立關愛隊，届時關愛隊亦會有證件、服裝供市民辨認，另當局亦會提供熱線，供市民聯絡關愛隊。

麥亦提及，兩區關愛隊在颱風泰利襲港期間，在庇護站協助居民，亦在停水期間協助市民搬水，形容關愛隊工作「貼身」。她續稱，關愛隊亦會與政府部門合作，研究如何讓市民更了解並使用到政府提供的服務，如讓部分長者了解到現時的陪診服務等。

石屎剝落頻發 民政署研助收驗樓令樓宇及法團

近日接連有大廈外牆出現石屎剝落，麥美娟今在節目後見記者表示，發展局重視事件，並已聯絡屋宇署、市建局及民政事務總署開會，商討如何更好協助收到驗樓令的樓宇或法團。

麥亦表示，民政事務處日後會協助屋宇署，於地區裏聯絡有需要的法團或業主，將他們轉介給其他機構，讓相關人士能獲得專業服務。她又說，了解到部分業主或法團對樓宇維修或管理工作認知不足，民政事務處一直有協助相關法團召開會議，提供法律意見等協助。