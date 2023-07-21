初選案｜何桂藍稱簽「墨落」反映拒因DQ紅線「無底線褪後」 (18:44)

何又指，有政黨的參選人或因聲明感受壓力，她認為壓力不是直接源於抗爭派，而當時較多選民不認同「無底線退讓」，參選人有其政治判斷，若說成其他人「夾你」或「逼你」，她認為「抽空」了選民意願。

何表示，否決財案無法直接逼使特首回應五大訴求，須視乎特首會否解散立會等，最多只能施壓，在立會盡責審議等權力亦可施壓。她作供時引述何啟明形容，民主派立會過半是建制派的「地獄」，但她認為毋需民主派過半，而是要建制派「齊人返工」 ，否則民主派佔34席經已能夠否決議案。

當戴耀廷於2020年6月宣布參選人不用簽文件，何桂藍供稱非常驚訝，她認為問題在於太過害怕DQ，戴原本草擬「會積極運用」條款沒要求表明必然否決，而是確認《基本法》賦予立會的權力，「有乜理由去參選立法會，但連立法會有咁嘅權力都唔敢確認？」何解釋，她簽聲明以示敢於公開立場，如果被DQ是政府不容許承認立會有權以否決財案去爭取訴求而「使橫手」。

雖然何預計自己會遭DQ，但仍繼續參選，她坦言抱持「做得一日得一日」的心態，冀以候選人身位去參與公共討論，影響更多人的想法，取得最大的「turn out」，即初選票數。她稱，當時港人無法以遊行表達反對，故選舉就是「alternative（另一途徑）」表明不接受國安法。聆訊周一（24日）續。