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立法會拒就中大校董會改組修例召公聽會　稱公聽會欠理性 (18:36)

立法會涉及中大校董會改組的法案委員會今日（21日）首度開會，中大校友評議會選任校董楊于銘提出召開公聽會，讓關注改組的持份者發表意見。法案委員會決定不召開公聽會，並以書面形式收集公眾意見。多位議員認為，公聽會欠理性，或會出現人身攻擊的情况。委員會主席梁美芬表示，書面收集的方式更加合適、理性及深入，籲關注相關議題人士盡早以書面方式提交意見，秘書處會審視書面意見，並刪去人身攻擊的意見。

有份提出修訂草案的中大議員校董兼工聯會鄧家彪表示，中大改革和管治議題一向備受社會關注，並且議題政治化，若召開公聽會，憂有人藉機批評個別人士，而不是就條文本身發表意見。選委界別議員江玉歡是唯一支持召開公聽會的議員，認為公聽會更加公開透明，又說香港現時已回歸理性，不應稱書面方式才理性。

至於昨日中大校友評議會選任校董楊于銘去信梁美芬的另一訴求，提及希望委員會待校董會開會討論草案、決議或提出另一方案後的訴求，梁美芬在會議上提及此事，指相關草案在去年底提出，距今7個月時間，稱昨日信件反映有人這段時間「冇睇過呢個草案，冇做功課」，直言相關人士「唔好立亂嘥時間」。

另一議員梁子穎關注，中大校方是否同意需要修訂相關草案，中大署理校長陳金樑表示，大部分中大成員同意有需要重組校董會，減少人數，但強調校董會希望有機會向立法會反映詳細意見，又說校董會一向關注部分關鍵條文，相信校董會討論相關事宜需時不會太久。

金融服務界議員李惟宏關注，草案修訂是否存在繞過中大校董會，而直接上交至立法會，質疑是否存在程序問題，稱若雙方在程序上「行多一步」，更加「友善」，現時許多矛盾不會存在。中大議員校董、自由黨議員張宇人反問「有邊個校董會唔知」。

中大校董會主席查逸超則表示，中大校董會在4月17日已召開特別會議，全體校董已就相關方案達成一致，稱若個別校董有其他意見，或者有在方案框架之外的意見，可以討論，但不想「打倒重來」。查又說，進入草案階段，人數及過渡期安排等細節屬新的內容，但會交由立法會處理，3名出任中大校董的立法會議員亦或需向其他議員解釋具體細節。

中大關注議員校董可否減至1席　梁美芬：若無法有效監督應再加席位

另外，中大關注是否可以將立法會議員在校董會的議席可否由3席減至1席，稱相關建議與2016年擬精簡校董會時廣泛諮詢後得出的方案一致，希望立法會考慮。梁美芬隨後提出，會議重點是立法會有否對中大管治「實現有效的公眾監督」，「如果你哋三個（議員）都提唔出一個agenda（議程），咁呢個監管嘅結構出現嚴重問題...如果5個（議員）都提唔到嘅話，就仲要加」，希望校方明白不是刪減席位數量的問題，而是要解決中大管治的問題。

梁美芬又指出，草案修訂後，特首委任的校董會席位僅有12名，較其他資助大學少，質疑修訂後是否能真的實現有效的公眾監督。張宇人則表示，中大校董會重組需平衡不同持份者，包括中大特有的書院制，相信實施現時的方案後，情况會比現時好。

委員會下一次會議將在本月28日舉行，將進入逐條審議階段。

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