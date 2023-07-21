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退休漢認無證演奏但堅稱無罪　強調奏《願平安》非《願榮光》 (17:55)

69歲退休漢涉前年至去年期間，在旺角、大圍及中環街頭以二胡演奏 《願榮光歸香港》等歌曲，被控3項非法籌款及4項非法奏玩樂器罪，被告否認控罪，今（21日）於沙田裁判法院開審。被告於庭上選擇自行抗辯，同意有帶同二胡及擴音器，在沒有許可證的情況下在街頭演奏，但稱自己街頭演奏的權利被《經濟社會文化權利國際公約》保護，自己「沒有罪」。

被告李解新被票控於前年8月至去年9月，在港鐵旺角東站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，干犯4項「沒有許可證而奏玩樂器」罪；及於去年6月至9月，在大圍站外及中環干諾道中天橋出入口，干犯3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪。

控方先傳召現任深水埗分區指揮官陳榮，陳供稱自己有多次於大型示威活動執法經驗，觀看控方呈堂影片後認出被告演奏的是《願榮光歸香港》一曲，指出該曲在示威現場會導致示威者情緒高漲及作出破壞行動。被告質疑陳未見過自己，供詞「同呢單案一啲關係都無」，反問陳「有無聽過《願平安歸香港》、《願榮光歸林鄭》？」，又稱自己拉二胡只有「7個音」，陳可以理解為《願榮光》，亦可以理解成《願平安》等歌曲。

於2021年8月3日向警方報案的巿民陳靜思供稱，她當時在旺角東站內的扶手電梯上，已聽見被告在站外演奏，認得被告當時正演奏「而家經常性有爭議」的《願榮光歸香港》，感到被滋擾於是到站外拍下影片準備報案，隨後因為「驚好似2019年咁，俾暴徒喺隔離阻止」而迅速離開。被告則指自己演奏的是「願幸福、平安、和平歸香港」，裁判官提問，「曲調是否與《願榮光》一樣？」被告回覆，「曲調一樣，歌詞唔同」，亦可以奏成其他歌曲。案件押後下周一(24日)再續。

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