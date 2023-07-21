房顫中風後換薄血藥　復發風險增　中大籲如非必要勿換藥 (16:45)

中大醫學院腦神經科運用電子健康數據庫「臨床醫療數據分析及報告系統（CDARS）」，收集及分析約4.6萬名非瓣膜性房顫患者於2015至2020年期間，在公立醫院接受新薄血藥的治療數據，發現當中2337人於服藥期間仍然現缺血性中風，其後7成病人維持服用同一種藥物，兩成病人轉用另一種新薄血藥，並有5%則轉用「華法林」。團隊另稱，心房顫動患者若在首次中風後的治療期間轉服另一種新薄血藥、華法林，中風復發風險分別增加62%或96%，病人顱內出血風險亦上升。相關研究結果已於國際科學期刊《神經學》發表。

葉耀明形容，研究有助醫生了解患者接受抗凝血治療後仍出現缺血性中風的風險因素和精確病因，有助醫護了解更換藥物類別未必能為患者提供最佳治療效果。中大醫學院內科及藥物治療學系利國偉腦神經學教授及腦神經科主任梁慧康則提醒，隨人口持續老化，相信心源性中風的患者數目也會繼續上升，房顫患者應定時覆診及依從服藥方能降低中風復發的風險。