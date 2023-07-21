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爭產訛稱男友無子女　已故船商女友發假誓囚一年 (16:43)

前特首董建華世交、已故航運商人阮喬坤的同居女友，2009年以失實誓章向澳洲法院申請成為阮喬坤的遺產執行人，早前被裁定作出虛假陳述罪成，今（21日）在暫代區院的荃灣法院判刑。暫委法官溫紹明指，案件涉及「司法完整性」，但考慮到被告是阮多年伴侶，亦無人蒙受損失，故判處監禁1年。

被告羅美堅（現64歲）中五學歷，曾任地產代理，現為兼職售貨員。温官引述辯方求情，被告自力更生，並需照顧哥哥一家。他指法庭同情被告處境，被告已60多歲，一生奉公守法；但在調查期間離港8年，案件延誤的主要責任在於被告。

温官續稱，被告明顯想獲得當時價值29萬澳元物業的控制權，才向澳洲法院謊報阮無子嗣，涉案物業價值為重要考慮。温官強調，宣誓為司法程序重要一環，被告欺騙法庭，損害法治，罪行性質與「妨礙司法公正」相近。但案件非單純欺詐，被告是阮喬坤多年伴侣，一直陪伴在旁，若阮生前有規劃財產分配，被告應可獲分一部分，可惜「天不從人願」，被告在2011年與阮家子女爭產中敗訴，考慮到被告同意大部分案情，阮家子女亦已取回資產，無人蒙受損失，最後判囚1年。

控方案情指，被告於2009年7月向澳洲法院存入一份誓章，稱阮喬坤死後無嗣，事實上阮有3名子女及2名姊妹，被告事後獲澳洲法院批出遺產管理書。

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