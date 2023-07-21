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初選案｜何桂藍：早料因反《國安法》被DQ　指投票否決「連議會抗爭都唔算」 (15:01)

民主派「35+」初選案今（21日）踏入第89天審訊，何桂藍自辯指，當她見到《港區國安法》公布後有兩個反應，首先想到「要走（離港）就而家好走，唔係可能一世都走唔到」，其次則認為「佢哋終於可以搵到DQ晒全世界嘅理據」。何桂藍除了決定不離開香港，她想到內地有政治犯會因言入罪，她認為既已發表很多「會瀨嘢」的言論，所以「避都無用」。何估計表明反對《國安法》會被DQ，但作為支持民主的人，不對此反對是「自相矛盾」，於是當晚發帖文反對。

何桂藍憶述，兩辦曾以「癱瘓立法會」形容民主派在議會作為，但其後頒布國安法罪行條文則列出「嚴重干預」用字，她認為前者意思較嚴重。何指，大陸法例可以「亂咁詮釋」，她憂慮議員盡責審議都會犯法。何強調，從無想過在議會按下反對制都算干預，因為投票「連議會抗爭都唔算」。

戴耀廷草擬的協議文件，寫有「積極運用」基本法的權力。何桂藍認為句子並無承諾否決財案，「跟基本法抄出嚟咁滯」，若因此DQ會引起坊間反應。她覺得「積極」有「褪」的感覺，並指出「會運用」字眼無問題，如單純重複《基本法》權力都會DQ，選民就會明白DQ決定武斷，而非取決於「邊個乖、邊個唔乖」。

控方指稱，何桂藍說過「制度崩壞，法治無存」，辯方遂問，何對政府是否懷有怨恨？何自言，對港府有非常多不滿，不過並無怨恨，「因為香港政府唔值得哂精神去怨恨，連花時間去怨恨嘅價值都無」。何又引述終審法院非常任法官包致金曾談及法治標準，包括要有司法獨立和非朝令夕改的憲法、權力分立、人權受到保障，以及不能以法治為由暫停民主化。何直言，好明顯香港並不合格，故認為法治無存屬於準確描述。

至於被指促使他人怨恨政府，何桂藍稱對自己公開發言的要求嚴謹，她只會講說服到自己、有理據的批評。何補充，她同意全香港許多人怨恨政府，但無需要受人促使，亦不能假設其怨恨的情緒無理性基礎，或者一定需要被人煽動，並無自己的判斷。

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