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包致金侄女刑毁罪成判緩刑　官指患情緒病抗壓力弱籲勿再犯 (12:27)

終審法院非常任法官包致金的侄女Amina Mariam Bokhary，涉去年將花盆從跑馬地寓所擲下，致私家車受損，經審訊後被裁定一項刑事損壞罪罪成。裁判官今（21日）於區院（暫代東區裁判法院）判刑指，本案源於家庭糾紛，而被告本身患躁鬱症和專注力不足，應對壓力方面較弱，認為本案適合以緩刑處理，遂判被告入獄2個月，緩刑18個月，並警告和提醒她不要再犯。

被告Amina Mariam Bokhary原被兩控刑事損壞罪及一項盜竊罪，受審後裁定其中一項刑事損壞罪成，涉案日期為2022年12月14日。辯方今進一步求情指，被告過去半年等待結案的日子猶如「惡夢」，她曾因案被還押小欖，亦對家庭關係造成損害，已受到應有的懲罰，她若即時獲釋，便能重建新生。

裁判官王證瑜判刑指，本案案情嚴重，被告將有一定重量的花盤從單位擲下，擊中私家車的擋風玻璃，損失約6.4萬元。裁判官續指，被告過往有相類似定罪紀錄，另曾因駕駛相關罪行入獄。她審訊後被定罪沒有悔意，即時監禁能反映罪責，遂以監禁2個月為量刑起點，除此無其他減刑因素。

裁判官同時考慮到被告的精神和心理報告，指她有數個壓力來源，包括人際和家庭關係，而她的抗壓能力低，傾向以較激進的方式解決，情緒易受波動，本案發生後她一度還押，因而更為沮喪。裁判官接納本案源於家庭糾紛，事後已向事主賠償，重犯機會中下，再綜合被告的心理狀况，終決定判處緩刑。

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