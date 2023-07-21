無牌藏氣槍及6000多發鉛彈　47歲男認罪囚年半 (11:51)

被告黃建偉案發時報稱飲食業高級營運主任，已還押約1年半。控方案情指，海關2021年11月11日在香港機場截查一個空郵包裹，內有一把未組裝氣槍及滅聲器，收件人為被告，遂轉交案件予警方。

警方同年12月搜查涉案單位，搜獲10支氣槍、約6700發不同口徑的鉛彈、有彈孔紙皮，及滅聲器、氣槍配件、測速器等。被告在警誡下承認涉案氣槍屬個人收藏，並租用單位試槍、清潔保養槍枝，但不懂改裝。警方將涉案氣槍送交檢驗，當中4把可成功發射，部分氣槍射擊動能達64至822不等焦耳。

辯方求情指，被告自小便是「槍癡」，但只會獨自測試、清潔保養氣槍，無非法意圖，落在他人手中機會甚微。

温官稱本案案情嚴重，指涉案氣槍中有數把發射動能頗高，具一定危險性，加上檢獲多發鉛彈，證明可供發射，需判處具阻嚇力刑罰。另外被告2018年才因同類案件服刑完畢，短期內再犯同類罪行。考慮被告需照顧年邁雙親，對公眾安全亦無實際威脅，判處18個月監禁。