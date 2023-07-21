李夏茵指慢病共治計劃成熟後推「醫管局版」　免費為低收入者篩查 (11:34)

李夏茵表示，待慢病共治運行成熟後，將與醫管局研究，合倂計劃及目前的普通科門診公私營合作計劃，避免資源重疊，亦不會減少普通門診資源。她續稱，慢病共治計劃吸引的對象是「可以付費、負擔到的人」，強調不會忽略基層市民的需要，稱正領綜援等低收入基層市民可繼續於普通科門診接受服務。

李亦表示，將於8月下旬至9月上旬邀請醫生參與計劃，而明年第一季起，醫生配對和篩查可直接在醫生的診所內進行，計劃希望以跨團隊合作形式進行，即使患者循私家醫生途徑報名，亦需要成為康健中心會員。

擬公開醫生收費 將擴藥物名冊

慢病共治的治療階段，政府建議的病人共付額為150元，但醫生仍可自由定價，李夏茵表示，醫生收費須具透明度，擬公開醫生收費，供市民查看及選擇。另外，有業界憂慮「社區藥物名冊」中的藥物種類不足，李夏茵回應稱，將擴展名冊至3個梯隊，包括政府全部資助的藥物、部分資助的藥物及由參與者自行付費的藥物。

當局亦擬為參與計劃的醫患訂立目標，達標可獲得獎勵，李夏茵解釋稱，要求參與者達標的項目包括到地區康健中心上堂、見營養師、於家中自覺量度血壓及血糖等，目標希望市民生活習慣改變；至於醫生方面，如病人的身體指標達到某個水平，就可以獲獎賞。