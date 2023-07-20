中六女生涉殺嬰判一年感化令　官:被告需改過自新多於受罰 (18:58)

辯方求情指出，被告T.Y.M.懷孕時正值網課期間，缺乏父母指導下，才發生這件「可怕的事」。被告正定時接受精神科治療，亦將進修婚禮策劃課程。

李官引述被告精神報告，被告案發時未完全從分娩的影響復元，精神不平衡。辯方醫生診斷被告分娩後因劇痛及大量出血而「不知所措，大腦一片空白」，當刻已患上創傷後壓力症，控方醫生則指被告患上重度抑鬱。

李官續稱，被告「成長環境艱難」，4歲時父母離異，母親遷回內地，被告與父親及妹妹居於郊區，居住環境惡劣；父親因工作而晚歸，父女疏於溝通。被告中三時無法忍受居住環境，搬去與回港的母親同住，直至母親2020年初遷回內地，被告便一直獨居，其間懷孕。

李官表示，被告認罪前已被扣押14個月，她深感後悔，更發展為自我憎恨，即使被判監亦願承擔。李官盼被告重建正常生活，考慮以上情况後，判處1年感化令，條件包括宵禁、接受精神治療、毒品檢測等，被告亦需承諾日後會安全性行為。

控方案情指出，被告於2020年9月22日在學校上體育課時感到不適，獲准休息，隨後在女廁產下嬰兒。分娩後嬰兒大聲哭鬧，被告怕哭聲被人聽見，以毛巾及衣服包裹女嬰，並將衣物一部分塞入其口中，隨後裝入環保袋，放學回家途中棄置在垃圾桶，令嬰兒窒息而亡。翌晨4時許，一名男路人晨運時發現該袋，以棍支揭開後發現嬰屍，遂報警揭發。