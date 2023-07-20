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涉賄懲教員　槍殺案終身女囚犯被判罪成 (18:56)

48歲女保鑣2018年於鰂魚涌槍殺姨舅，被裁定謀殺罪成判終身監禁，前年11月於小欖精神病治療中心服刑期間，涉向懲教主任提供30萬賄款，希望對方助她留在小欖服刑及盡快獲釋。她早前被控一項向訂明人員提供利益罪，今（20日）於屯門裁判法院被裁定罪成，判處監禁6個月，與終身監禁刑期同時執行。

被告詹心桀被控於2021年11月6日，經懲教署與香港政府進行任何事務往來時，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即30萬元。暫委裁判官朱仲強判決時引述蔡的證供，蔡指被告當時特地呼喚她至牢房的觀察窗口外，向她稱「我畀30萬你」；蔡有其他同事在旁時，被告亦沒有說出相同說話。裁判官認為由此可見被告的說話有特定內容及對象，而非隨口說出。

此外，裁判官指蔡有權參與撰寫被告的護理報告，被告此前亦不斷提及想留在小欖服刑或被判醫院令，理解被告有機會認為蔡可以幫助自己留在小欖，被告的説話是希望蔡可以撰寫相關報告，讓被告被判醫院令。

裁判官又接納精神科醫生鄧宛兒供詞，指出被告雖然性格有問題及有適應障礙，但沒有嚴重精神問題，認為被告並非無意識做出該行為。基於以上理由，裁判官最終判處被告監禁6個月，與之前謀殺罪判處終身監禁的刑期同期執行。

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