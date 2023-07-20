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紅隧周日起推易通行　來回線將減至4條 (16:46)

紅磡海底隧道將於本月23日上午5時起實施，紅隧一帶由當日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排，隧道來回方向及其支路於凌晨4至5時全線封閉，9條通宵巴士線及1條通宵專線小巴要改道。運輸署長羅淑佩說，紅隧實施易通行後，相信可以改善車輛在樽頸位切線爭入隧道的情況，但不會寄望紅隧立刻行車暢通。

紅隧將由23日凌晨1時起實施特別交通安排，當中往九龍方向收費廣場的巴士專線將撤銷，部分收費亭通道將封閉；警方將實施多項交通改道措施，其間8條通宵專營巴士線將改行東隧，1條通宵專營巴士線及1條通宵專線小巴線改行西隧。羅淑佩提醒，市民如果在凌晨1時至5時要過海，要及早規劃路程，並預留行車時間，又稱不會讓車輛於紅隧口等候重新通車。

另外，天文台曾表示下周或有機會打風，羅淑佩料對紅隧實施易通行的影響輕微，署方亦已制定預案應對，若當日凌晨在封路或改道安排前八號警告信號已生效，實施時間會順延一周至7月30日；若署方已開始工程、風勢雨勢不算大，在安全情况下會繼續，但工程時間或會延長，署方會密切監察現場情况，盡快發放相關交通消息。

紅隧實施易通行後，來回方向行車線均將減少至4條，當中慢線巴士安排維持不變。羅淑佩說，車輛日後可以「直行直過」，可減少車輛在經過收費廣場後，互相切線的情况，相信對行車安全及速度有幫助，但由於收費廣楊於繁忙時間有「儲車」的作用，認為日後配合「不同時段、不同收費」的措施，塞車情況會再有改善。

易通行已實施數月，運輸署首席運輸主任（管理）何均衡說，現時有97%車輛已獲發車輛貼，系統每日處理約20萬架次車流量，投訴率約0.02%，主要涉及人手辨認車牌時出錯。他又說，署方已為182部的士作檢查，並協助當中154架的士調整車輛貼位置。羅淑佩補充指，系統偵測車輛貼的成功率約99.9%，只有極少數的車輛未能偵測，會繼續努力處理。

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