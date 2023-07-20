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曾撰文批國安法被「泛化利用」　「靖海侯」澄清非批評紀律部隊　批有人藉機軟對抗 (16:17)

內地知名博客「靖海侯」早前一篇文章〈我們到底需要一個什麼樣的香港〉引起熱議文中批評少數人官員和議員不問事情性質與輕重，「動不動就拿國安法出來做事」，令《港區國安法》被人「泛化利用」。「靖海侯」撰文澄清，指有人過度解讀及借題發揮，更有人懷疑「帶節奏」及「軟對抗」，「恰恰也是香港要堅定繼續撥亂反正的必要性。」

「靖海侯」指，早前文章提及運用《國安法》的問題只出於少數人，屬個別和局部，絕非「無差別評價」，亦非指《國安法》在整個執行層面被人「泛化利用」，「更不是批評港府的治亂政策和紀律部隊的執法行動」。

「靖海侯」又稱，香港社會對文章的討論「變形走樣」、斷章取義、過度解讀、借題發揮及無限延伸，亦不點名提及時事評論員袁彌昌藉其文章指「治港方程式出問題」的說法，指有人將個人臆想及陰謀論注入其文，形容「可笑且荒謬」，而且絕不同意有關觀點，認為借題發揮和蓄意延伸對保持香港穩定無益。他認為，有人以管治舉措超出應有邊界，新管治方式與「保持香港獨特性」背道而馳的說法，藉此誤導及煽惑人，放大對香港未來發展路線的擔憂。

「靖海侯」認為，目前香港仍須持續努力為維護國安建立真正的「銅牆鐵壁」，「讓反中亂港勢力感到窒息並徹底絕望」，任何時候都要「高舉高打」反中亂港勢力，同時強調並非針對普通市民。

相關字詞﹕編輯推介 國安法 靖海侯

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