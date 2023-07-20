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飲食零售酒店招聘會提供逾4500職位空缺　僱主嘆加薪仍難請人 (15:29)

勞工處今明兩日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，合共提供逾4500個來自飲食、零售及酒店業的職位空缺。有保安公司指招聘有困難，特別在疫情後薪酬增幅較激烈，難以追上。有婚宴專門店則表示，自開關後「酒店搶人才搶得好勁」，即使有恆常薪酬調整，亦難以吸納員工。

今次招聘會共有約60間機構參加，提供職位包括工程師、顧客服務主任、中級餅師等，當中近八成為全職空缺，月薪介乎12000元至22000元；約九成的學歷要求為中七或以下；而有近七成的空缺無需相關工作經驗。勞工處指，截至上午11時45分，招聘會入場人數超過140人。

港安警衛有限公司行動組副經理汪先生指，擬招聘約30人，今早暫未收到任何履歷。他認為疫情期間保安公司為吸納人才而提高薪金，現在難重新調低薪金。他又稱，香港有約30萬人持保安人員許可證，但當中只一半為現職保安員，希望續以四天工作等福利宣傳，吸納更多人才。

婚宴專門店彩福企業人力資源助理徐小姐指，招聘進度尚算理想，已接收近7份履歷。她表示，廚房行業招聘一向困難，即使較低級別職位如「打荷」或「水枱」薪酬達2萬港元以上，亦難以吸引求職人士，「後生覺得辛苦，年紀大怕勞損」，會恆常調整薪酬，望吸納有經驗人士入行。

黎巴嫩籍婦人Dolly Elhalabi 8個月前從杜拜移居香港。她表示，沒有工作經驗及語言障礙令她尋找工作相當困難，暫已在招聘會上遞交2份申請；而從事40年中廚的黎先生則稱，行內人手不足令其工作量大增，「1個人做3個人嘢」，冀在招聘會上另覓工作機會。

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