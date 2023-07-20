被指掌紋留鐵盾　25歲男否認七一衝立會　教友供稱當晚共同飯聚 (14:52)

25歲被告林錦均否認各一項暴動及刑事損壞罪，與同案其餘5名被告一同受審。控方案情提及，林於2019年10月18日在落馬洲與皇崗口岸的天橋上，被內地執法部門交予警方。

控方指，林當日身穿黑色背心、深色褲，與新聞片段中示威者打扮一致，林同意他們均身穿黑色衣服。林被問是否支持示威者的立場，他稱支持大部分市民的看法，他知道當日遊行主題與「反修例」相關，但他到場為感受遊行氣氛，以及忘記當時取態是否支持五大訴求。

控方質疑，林作供時虛構當日行程，如稱遊行途中離隊後，先往海富中心麥當勞買東西吃，才乘坐地鐵往元朗參加飯聚，用意是拖延行程時間以解釋為何會遲到參與飯聚，以及訛稱不曾到立法會大樓。林否認控方說法。辯方證人葉恩慈供稱，她是宣道會天頌堂的傳道人，自2017年起認識林。當晚她有份參與飯聚，林於飯聚開始不久後，晚上約7時多已經到場。