初選案｜談「積極運用否決權」　何桂藍：「積極」一詞可自由演繹有如「乜都無講」 (14:36)

新界東第二次初選協調會議於2020年5月舉行，何桂藍稱會議歷時約兩小時，參選的林卓廷、楊岳橋、陳志全和梁國雄均沒有現身，僅由政黨代表簡短發言，「佢哋自己黨入面啲大佬點樣諗，我完全無辦法相信」。她提到，當時吳文遠代表梁國雄列席，「佢講咗非常多嘢，我知道一定唔係長毛嘅諗法，同埋我超級慶幸，黃浩銘唔喺到，唔係個會就開到3點」，引起庭上笑聲連連。

對於協議文件列明「會積極運用」《基本法》權力，何表示會議上的討論不算激烈，「PW2（控方證人趙家賢）好似話有人拍枱、企起身，但我記得完全無𠵱啲嘢」。她稱與會者就否決預算案「講咗一round」，其間鄒家成和前區議員李永成爭吵近15分鐘，「但李永成唔係選，我都唔知佢嚟做乜野？」，再引起庭上笑聲。

何表示「積極」是選舉術語，「係一個畀人彈出彈入嘅字眼」。她以參選立法會為例，指選舉開支會從宣布參選一刻開始計算，但參選人會先自稱「積極考慮」競選，以便提早宣傳。她沒有詢問戴耀廷為何以「積極」運用基本法權力作為條款，但認為「積極」一字令坊間相信屬實，「事實上你乜都無應承」。她又指，建制派提出否決預算案會被「DQ」（取消資格），常見理據是違反《基本法》，但初選條款列明運用基本法權力行事，就不會違反基本法，故戴耀廷的動機是避免各人被「DQ」。聆訊明（21日）續。