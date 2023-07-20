初選案｜質疑傳譯欠準　否認為拗而拗　何桂藍：答錯一隻字可以坐十幾年 (14:11)

審訊進入第88天，何桂藍作供指，她會因應財政預算案的審核機制而投票，形容是她的底線，例如2020年警察加班開支達到21億元，若她當選立法會議員，就算財案內有基本工程儲備基金，仍有需要審視當中內容，她一定會用盡提出質詢及修正案的機會，揭示每個「魔鬼藏細節」之處。

李官隨即問，何桂藍是否預設財案有魔鬼之處？何回應指議員有其侷限，例如功能組別或只顧業界利益，「呢個世界無完美嘅財政預算案」。何認為，應要考慮選民和公眾利益，而她一人無法確保留意得到財案所有問題 ，即使未能發現有需要修改的事項，但如果知道審核程序有不公義的地方都必須反對。

何桂藍補充，財案除了基本工程儲備基金和未來基金，目前還有撥款國安開支，她稱不會用「evil（邪惡）」字眼形容，但開支只提及聘請人員薪酬和工程等，帳目是「唔清唔楚」並要反對。她當時不知悉撥款國安實際銀碼，其後才知兩年間花費80億元，但她早知撥款無需經立法會審核，無法監察。

以何理解，參與初選者對財案投反對票本身不具爭議，兩次新東協調會議之間出現「風向轉變」是關於時任公民黨立會議員郭榮鏗，因主持內會主席選舉而遭兩辦譴責，有指民主派依照議事規則都會有DQ風險，同時建制媒體流傳聲言否決財案亦可能被DQ。不過，何表示兩辦於2019年起多次發聲明，「連儂牆又話犯法，食黃店又話攬炒」，故她認為毋需理會。