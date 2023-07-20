立會將處理中大校董會修例　中大校友校董倡先待校董會檢視 (11:55)

楊于銘說，三名身兼中大校董的立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪提出的草案，與校董會贊同的專責小組報告內容不符；草案未經校董會正式檢視，亦在校董會不知情下刊憲，是「根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見」。他又提到，在草案刊憲後一個月，3位議員才於本周一舉辦網上簡介會，校董會主席查逸超同意盡快召開特別會議，充分討論草案。

楊于銘認為，現正值立會暑期休會期間，「委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性」，希望委員會在修訂過程中，考慮校董會成員在特別會議的討論結果，並在恢復二讀前，讓大學管理層作出適當建議、修改不適用的條文。

他又促請委員會召開公聽會，邀請查逸超、校董會副主席兼檢討大學校董會規模及成員組織專責小組主席陳德霖、2016年中大檢討大學校董會規模及成員組織專責小組主席殷巧兒、中大管理層成員、中大校友評議會代表等出席發表意見，以充分反映大學成員的聲音。