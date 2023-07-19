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2023年7月19日星期三
男子倒斃將軍澳公司傷殘人士廁所
(20:13)
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下午近5時，將軍澳駿才街70號香港航空發動機維修服務有限公司，一名女職員報案，其40多歲男職員在傷殘人士廁所內暈倒，警方接報到場，男子當場證實不治。死者死因有待驗屍確認。
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