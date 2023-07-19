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2023年7月19日星期三
西灣河麗灣大廈簷篷塌石屎 擊傷男途人頭部
(20:13)
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今晚6時許，西灣河筲箕灣道麗灣大廈簷篷一幅約10吋乘15吋大的石屎剝落墜下擊中一名27歲男途人，其頭部受傷流血，清醒送往東區醫院治理。屋宇署事後派員到場調查。
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