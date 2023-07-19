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初選案｜何桂藍稱若不滿預算案只能靠反對票表達　即使五大訴求實現亦難支持 (18:39)

「35+」初選案今午（19日）續審，前記者何桂藍作供表示於跟進立法會新聞時，覺得財政預算案應該被否決。她解釋，即使在立會全取70席，議員未能增撥「一個仙」予醫院，亦不可討論基本工程儲備基金涉及的工程，最後立會被逼通過，她形容是「公共財政黑洞」。何直言，無論有沒有「35+」，作為議員只要見到財案裡面有無法審核的東西，投反對票才可以履行其憲制責任，就算政府落實五大訴求，都會照樣反對。

新東協調期間，何桂藍重讀於2018年寫過關於初選文章，並警惕自己要注意三點，包括議員資格被取消是「arbitrary（武斷）」，於是要討論清楚「Plan B」是否以靈童制方式補上。何亦關注協調參與者會否簽署協議，她認為協議應該盡早公開。何又指，初選不應是民主派談不合攏時才採取的工具，初選應是目的，並讓選民有發言權。何認為，香港人於2020年不再接受，泛民閉門商討後再讓他們選擇，而她只認同公民投票方案，相關內容要盡量公開。

在新東協調會議，何桂藍憶述，當時商討舉行公民投票抑或民調，她引述有輿論指「素人」一定不認同初選，會上氣氛有點奇怪，「因為全世界望住我同劉頴匡」，她感覺與會者想知他們的看法。席間，劉頴匡斬釘截鐵表明要舉辦初選，何桂藍一同和應「補刀」，最終各人決定辦初選。

何稱，會議亦應該同意採用靈童制，並且將共同綱領或協調共識附加在提名表讓參選人簽署。何目前回想覺得或不切實際，但當時認為如果制訂共同綱領，應該交予選民公投。她稱，若與會者採取其他做法，她會揚言表達意見。另外，何沒印象會上傳閱名為「35+計劃」文件。審訊（20日）明續。

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