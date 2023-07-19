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DSE放榜︳天生「樂天」人如其名　肌肉營養不良症考生獲18分盼讀數碼營銷 (16:28)

「心態好重要，如果覺得灰，做咩都唔會成功。」楊樂天9歲時患上杜興氏肌肉營養不良症，需長期以輪椅代步，僅頭部及手指可活動，今年DSE考獲最佳5科18分。他笑言，家人常說他開朗，人如其名般「樂天」，這份志氣亦伴他走過DSE。

21歲的樂天就讀香港紅十字會甘迺迪中心，選修物理及企業、會計與財務概論科（BAFS）。他在英文、數學、BAFS均獲4，其餘科目獲3。樂天表示，分數一如所料，但英文科有驚喜，「本身估未必合格！」他每科獲加時75%，不需代筆，靠自己寫完試卷。樂天有志投身數碼營銷，盼修讀城市大學的市場營銷課程，除了看中行業是大勢所趨，「我由細到大都鍾意瀏覽社交媒體，人哋整嘅相、文字好好睇，覺得佢哋好犀利。」

樂天表示，最困難是三年疫情期間，師生相隔屏幕溝通，老師難知學生難處，加上他修讀物理，停課時無法親自做實驗；但感激老師抽時間補課、追進度。備戰期間，樂天每天花5至6小時温習，中途更需花長時間打理日常，如洗澡需動用吊機、幾個家人在旁協助，手部亦需定時拉筋。他最想感謝家人，「冇佢哋照顧，我唔會有今日成績。我經常進出醫院，但屋企人對我不離不棄，感激佢哋一路陪住我。」

備試期間，樂天難免遇上壓力，除了看「小薯茄」等YouTube頻道紓壓，「我同自己講，因身體有殘缺，如果唔讀好啲書，好難揾工、繼續發展落去。由此勉勵自己一定要考好公開試，達到門檻繼續學習。」班主任亦說，樂天很少氣餒，知道家人辛勞照顧自己，不會偷懶，也很有計劃，更會解答同學疑問。樂天寄語特殊學習需要考生，「最緊要盡力，考好呢個試，即使未如理想，自己努力就好。」

相關字詞﹕編輯推介 放榜 香港紅十字會甘迺迪中心

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