初選案｜何桂藍稱參選推進反修例運動　非只為多取議席 (16:18)

何桂藍表示，2019年尾打算不再做記者，而在反修例運動之中選擇擔任崗位，起初她想過支援被捕者，至2020年1、2月考慮參加立法會選舉。何續指，2019年運動的其中一個精神是每人都要找最適合的事去做，而這場運動是無領袖、「faceless（無臉孔）」，「但係好遺憾大家辨識到我」。她同意自己是運動的顯着人物，但強調無做過示威者、亦非泛民主派。

至於為何出選立會，何稱投票的成本最低，最多人參與，「如果要為運動攞一個mandate（授權），立會選舉係必須要行嘅路」；而且同年3、4月運動其他路線「停滯不前」。她指，本來反修例的運動早已演變成民主運動，立選往往被塑造「跑馬仔」，她不欲目睹議會路線只是靠運動多取席位，而是希望立選推進運動。她認為，議會路線是運動的一部分，但若說運動從街頭搬進議會，則「消解」運動的能量，甚至「馴化」這場運動。

談及出選新東，何自言是「單一議程參選人」，她的主張是把運動精神帶入選舉，並不強調地區議題，她希望親自定義攬炒精神，其他精神還有去中心化、每人找尋最適當身位貢獻運動，以及兄弟爬山、齊上齊落。