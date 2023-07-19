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民間電台3人涉未經允許展標語　食環署指曾健成當時已認無申請 (16:07)

民間電台台長曾健成「阿牛」及另外2名義工，涉嫌於去年5月在銅鑼灣擺街站聲援在囚人士，其間展示標語。3人各否認一項「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」罪，案件今（19日）在東區裁判法院開審。食環署人員表示，當日曾向曾健成查詢展示物品前有否向相關政府部門申請，曾健成當時承認沒有申請。

3名被告依次為曾健成、李子華及吳超廣，其中曾無律師代表。3人被控在2022年5月28日下午5時8分在銅鑼灣渣甸坊近銅鑼灣地鐵站F出口外行人路，在政府土地上展示3張橫額及兩塊寫有字句的布，但未獲主管當局的書面准許。

食環署衛生督察李嘉輝供稱，當日下午到上址巡查有否非法展示橫額，看見曾健成和李子華在桌子旁設置金屬支架，吳超廣則把兩塊寫有黑色字句的黃色布放在桌上，隨後該塊布被人掛起。

李亦表示，街站另有3塊橫額，首張貼有橙色「Free Hong Kong」字眼，另一張貼有多名人士的頭像，配上「釋放政治犯，毋忘在囚手足」字眼，餘下一張則有獅子山圖案，寫上「抗命不認命」。李並聯絡地政人員，得知眾人展示物品前無事先申請，遂作出檢控。

李在次被告和第三被告的律師盤問下同意涉案街站歷時短，檢控前無先作警告或提議拆除，並補充有向眾人表示尊重他們表達的權利，只是針對無申請此部分檢控。

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