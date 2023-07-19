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DSE放榜︳傷健考生堅持見曙光獲大學取錄　「即使望唔到個結果都要堅持」 (16:14)

香港紅十字會雅麗珊郡主學校今年有5名身體弱能及傷病的學生應考中學文憑試，當中3人在放榜前經學生運動員學習支援及入學計劃獲大學取錄。其中19歲、患大腦麻痹的周朗浩是輪椅劍擊港隊成員，他考獲最佳5科12分的成績，將修讀嶺南大學文化研究課程。他說，小時候沒想過會因運動而入讀大學，寄語有同樣經歷的師弟妹，「即使望唔到個結果都要堅持，因為你唔會知道個結果」。

周朗浩患大腦麻痹及讀寫障礙，需以輪椅代步，手部肌肉亦較差，要以打字應試，考評局亦有為其考試加時。他憶述，備戰DSE時仍會每周練劍4次，會在下午6時完成學校補課後，到體院訓練至約晚上10時。他說行程緊湊令自己「做嘢快咗」，學習把握時間溫習。

周朗浩認為，傷殘人士出路較少，擔心專攻運動令自己退役後出路更少，考慮自己興趣決定修讀文化研究。他又認為，「香港唔應該嗰方面有成績先有支援」，除了運動員計劃，政府亦應於其他興趣項目設相關支援，鼓勵多元發展。

同樣患有大腦麻痹的陳可欣是硬地滾球港隊成員，最佳5科考獲20分，將經運動員計劃入讀理大會計及金融工商管理學士課程。她稱，中四、五曾參與學校的餐廳營運體驗，因製作財務報表而對會計萌生興趣。大學夢成真，陳可欣希望未來能「跳出comfort zone」，認識更多不同背景的人。

陳可欣的手部肌肉難以發力，手臂及肩膀亦容易酸軟，令長時間書寫變得困難，故要以平板電腦輔助寫字；因行動不便，溫習時也不能隨時拿取書和筆記。她又說，學校旁的地鐵站沒有無障礙設施，因為要繞路令原本少於5分鐘的路程，延長15至20分鐘。她感謝父母為她額外安排復康巴士，又在備戰期間一直從旁協助。

另一名獲取錄的學生為19歲的袁泳淇，她患有俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，是殘疾乒乓球港隊成員。她最佳5科成績為14分，將修讀嶺南大學動畫及數碼藝術課程。袁泳淇說，打乒乓球的經驗令她心理質素更高，乒乓球亦教會她調節心情。她又感謝家人的照顧。

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