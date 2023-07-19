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疫後書展今開鑼　大批市民排隊入場 (16:06)

一連7日的第33屆香港書展在灣仔會展舉行，今早10時開鑼前已有大批市民提早來到會展等候入場，亦有排頭位市民在書展開始時跑進會場，場面熱鬧。但亦有其後來到的市民表示感覺人流比以往少，「都唔洗點排隊」，等了大概十分鐘就已經進場。

今次屬通關之後首個書展，有來自杭州的胡小姐表示第一次參加書展，讚嘆香港書展的攤位布局、書本陳列有致，書本種類非常豐富，她購買了一本有關香港街道、建築、美食的圖集，希望與不諳繁體字的家人分享。

熊仔頭channel的嘉盈（Kaying）於今年書展推出首本散文集，並舉行簽名會，有14歲的粉絲在獲得嘉盈的親筆簽名和生日祝福後心情興奮，表示有一直觀看她的影片，喜歡她個性率直。

位於3樓的兒童天地展出各類兒童圖書、教育軟件、視聽產品、各種學習輔助工具等，不少家長帶備行李篋裝放補充練習。

育有就讀中四的李太暫時花費1600元購買補充練習，表示「唔喺好多㗎咋，出面書局有時先得95折，呢到買5本已經7折」，身旁的兒子來協助選購之後便離開。

有居港15年的少數族裔和太太花了3000元為小朋友購買拼圖和圖書，表示每年書展都會來購買兒童圖書。亦有小朋友表示自己不喜歡做補充練習，因為每天都要完成中、英、數、常每科分別十頁的補充練習，寧願看自己喜歡的《公主傳奇》。

如往屆一樣同場舉辦運動消閒博覽及零食世界，有正在吃雪糕的劉先生表示「行到累了，上黎嘆返杯雪糕」好開心。

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