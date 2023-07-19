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DSE放榜︳樹仁恒大即場招生　失手考生冀「有個學位喺手」 (16:08)

中學文憑試放榜，部分考生得知成績後到自資院校報讀課程。樹仁大學及恒生大學今均開放即場招生，4科核心科目未達「3322」的考生可即場面試或考試。其中樹仁最快同日傍晚可得知取錄結果。樹仁大學行政副校長張少強表示，截至今早為止，今年報讀人數超過8000人，比去年上升一成左右，較受歡迎的課程包括社會工作學系、新聞與傳播學系及輔導及心理學系等。

記者現場觀察，到校報讀人數眾多，當中有不少學生由家人陪同。其中葉同學打算報讀社會工作學系，她稱DSE分數較預期低，雖有報讀其他院校的副學士課程，但未來想成為有專業資格的社工，因而到樹仁報讀。

恒大則於校園內設收生中心，校長何順文稱，今年將錄取約1700名學生，較去年多100人，以金融分析及金融科技科目最受歡迎，約20人爭1位，環球商業管理、融合媒體及傳播科技亦較受歡迎。何順文指，今年將預留設10%名額，予必修科中未達「3322」的考生。他指，現階段不擔心「搶人才」問題，會續以「恒大特色」，如小班教學及全港首創科目PPE (哲學、政治與經濟) 吸引學生報讀。

最佳5科取得11分的呂同學表示，成績與預期相若，計劃報讀恒大金融及銀行學，認為該校商科較出色，能提供更多出路，希望「有個學位喺手」，留港升學；陳同學則於最佳5科獲15分，較預期的20分低，他獲恒大現場錄取，將讀人力資源管理課程，他對能升讀學士課程感雀躍。

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