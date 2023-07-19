網上留言提槍殺警員　女子認煽惑囚10個月 (13:05)

2021年銅鑼灣七一刺警案後，一名女學生涉在社交媒體留言「如果香港有M82就好」、「71、101係殺狗好日子」等煽惑字句。她早前承認一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，還押至今（19日）於區院判刑。法官指出，被告曾因「起底」警員而收過政府律師信，反映她明知網上行為會有後果，卻仍干犯本案，加上煽惑使用槍械相比使用利器更為嚴重，唯一減刑因素是主動認罪，終判她入獄10個月。
被告葉倩敏（現22歲）另涉違反警員「起底」禁令的高院案件，被判囚21日、緩刑1年。庭上透露，本案在高院案件之前發生，故前案的緩刑不影響。
法官謝沈智慧判刑時指，案發時社會出現持續暴力衝突及非法集結，案發前一日發生刺警案，被告在如此社會氛圍下犯案，公然挑戰警方執法。涉案留言涉及「黑警」、「狗」等字詞，刺激他人仇警情緒；被告分別於Telegram、Facebook、Instagram共3個社交平台上留言，以圖煽惑更多人士攻擊，甚至殺害警員。
法官又指，被告案發前因另涉違反警員「起底」禁令，律政司向她發信，要求移除相關帖文，惟被告於網上揚言「對我呢啲收過律師信嘅人，無嘢好驚」，官斥被告犯本案屬知明故犯、目無法紀。雖然辯方求情指，本案對被告帶來影響，而且本地難有途徑獲取槍械，但法官指被告受影響是咎由自取，即使煽惑沒有成果並不等於減輕罪責，故考慮被告認罪獲減刑後，判囚10個月。