初選案｜何桂藍引文獻指「憲制危機」非必然負面　視乎當權者如何應對 (12:48)

審訊踏入第87天，辯方大律師Trevor Beel問何桂藍，是否認同戴耀廷指立會過半是「大殺傷力憲制武器」。何指權力之間存有制衡關係，反之如果行政、司法和立法機關無法互相阻止，就不算是制衡；按其他國家文獻，彈劾或否決預算案都會稱作憲制武器。她理解這樣可以引伸憲政危機，而字典解釋為「turning point for better or worse」，並非必然是負面，「危同機都係雌雄同體」，視乎當權者如何應對。

何又指，本港數百萬人反對中央，的確對中央構成大殺傷力，但法官陳慶偉將「大殺傷力」的字眼和伊拉克戰爭扣連，「我就唔同意啦」。法官李運騰多次打斷何，表示法庭對理論無興趣。法官陳仲衡比喻指，大律師正協助何作供，猶如醫生為病人做手術，「不要讓其工作變得困難」。何表示同意上述比喻，「既然我係病人，𠵱家係我條命at stake（跟我的性命攸關）」。

何同意她於2020年6月與「抗爭派」有關，而抗爭派不會和選民表明，一旦選入立會就可達成「五大訴求」。被問到初選的選民是否較「黃」、較激進者，何表示不會以「黃」形容，「一個住深水埗、由港同盟投到民協投咗40年嘅人都可能好『黃』，而佢可能係完全反對暴力」。李官表示，「黃」可以有不同程度，恰似「藍」都有不同程度。何提到，她參選前曾觀察輿情，有連登討論區網民稱她為「OMDB（over my dead body）2.0」和「小麗老母2.0」，意指她與立法會前議員楊岳橋和劉小麗相似，「畀本土派鬧得好勁」。