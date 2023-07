初選案｜何桂藍引文獻指「憲制危機」非必然負面　視乎當權者如何應對 (12:48)

民主派「35+」初選案被告、前「立場新聞」記者被告何桂藍今(19日)繼續自辯。何桂藍在辯方主問下稱,不認同法官將立會過半的「大殺傷力憲制武器」與伊戰扣連。法官形容,辯方大律師正協助她作供,猶如醫生為病人做手術,「你的所作所為就像在手術台扭來扭去」(what you are doing is like wriggling on the operation table),著何桂藍集中答問題。