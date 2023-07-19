跨部門200人反恐演習　模擬有人持刀槍闖大會堂 (11:16)

演習花約一個多小時，分為四大部分，包括模擬香港大會堂有恐怖分子持刀欲襲擊市民，又有人持雙槍威嚇。警方與恐怖分子一度爆發「槍戰」，有「響彈」模擬槍聲，亦有火光從槍械中冒出，場面逼真，參加者需事先戴耳塞。

另一邊廂，有恐怖份子闖入大會堂演奏廳，警方亦到場將男子按地制服，其身上有「血洗大會堂」、「有殺冇賠」的標語，有市民在混亂間「受傷」。至於第三部分則發生在展覽廳，市民及「恐怖分子」僅數步之遙，模擬有多人受傷，警員即場為市民治理。最後一部份則是警方控制場面後，協助觀眾疏散至大會堂外。警方為市民搜身，以免「不法分子」混在人群中離開，有人被搜出標語。

另外，警方首次在演習中使用內地公司製造的「新型流動指揮站」，透過電動氣泵可在7分鐘內吹起帳幕，擺齊所需裝備只需13分鐘，亦可將多個帳幕相連，創造更多空間。「指揮站」防水抗火防紫外光，可在不同地理環境、不同氣候使用，包括流動指揮車未必適用的地方。帳幕內設LED照明系統、電池、投影屏幕、電腦、5G Wi-fi設備、通訊設備，以及可移動冷暖氣機。

警方表示，演習參考近年多宗海外襲擊事件出現在密閉空間及多人參與的節慶場合，演習有超過200名人員參加，包括港島總區的行動部、衝鋒隊、機動部隊、中區警區正規及輔警人員及反恐特勤隊，康樂及文化事務署與警察學長計劃學生亦參與。警方希望透過是次演習，除了進一步提升警隊處理恐怖襲擊時的溝通及應變能力，以及測試各前線單位的協作能力外，亦增強參與學生的反恐意識。