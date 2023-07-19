DSE放榜︳4名狀元3人擬讀醫　1人負笈劍橋讀自然科學 (10:53)

傳統名校皇仁書院今年出產一名「超級狀元」羅澤嘉，他於7科及數學延伸部分（M2）考獲5**。羅憶述於高中三年遇上不少不穩定因素，例如中四、五時由網課轉為面授課時有些不適應，應試後也覺得仍有很大進步空間，得悉成為狀元時感到驚喜，「睇新聞見到今年得兩個男狀元，都覺得機會渺茫，唔會係自己」，同時也感到興奮及開心。

他稱自小已覺得醫生很厲害，同時對香港歸屬感強，計劃留港升學，「對香港嗰種歸屬感強啲，所以都想留返喺香港讀書」。他亦不擔心被海外醫生影響就業，「𠵱家香港欠缺醫護人員呢個問題重要過『爭飯碗』嘅問題」。羅澤嘉自言小時閱讀武俠小說、歷史故事時已覺得醫生「好犀利」，加上後來親人離世，「感受到生命重量」，開始認知到醫生拯救生命的抱負，故希望入讀中大醫學院。

被問到對香港引入海外醫生的看法，羅澤嘉認為海外醫生加入有助平衡醫患比例，相信政府會有培訓計劃，令海外醫護合資格服務本地市民，也不擔心日後要與海外醫生「爭飯碗」，認為解決香港醫護人手不足的問題，比自己有機會被影響就業更重要。

聖保羅男女中學今屆文憑試誕生兩名「超級狀元」。其中一名狀元古冰心對成為超級狀元感到驚喜，並立即致電家人報喜。她將留港讀醫，自初中起已對醫科感興趣，認為成為醫生是最直接幫人的方法，相信以香港發達的醫療系統發展，從事醫學研究能幫助更多人。她認為現時本港醫療系統分配不均，私家醫院利用的資源較多，但市民未必負擔得起，希望未來公私營加強合作，又指出大灣區及海外人才均能夠為香港提供更多醫療人手。

德望狀元：讀醫非「為讀而讀」

德望學校狀元鄭苡晴同樣希望升讀醫科，最初因為身邊有親人為醫生，指他們穿上白袍有如「英雄」，後來發現自己熱愛科學、對醫科有興趣，中五時鄭母又把患腦退化症的婆婆接到家中，讓她親身照料婆婆，令她更確信自己要未來成為一名外科醫生。鄭放榜前已獲得兩間英國大學有條件取錄，包括格拉斯哥大學，希望在外學會獨立，「總有一日要跳出呢個殼」；若最終留港，她則希望入讀香港大學醫科，她透露父母均為港大畢業生，不時帶她參觀校園，令她對港大較有親切感，若成功申請港大醫學院「傑出醫科學人」的獎學金，會進一步考慮留港。

對於文憑試狀元多升讀醫科、法律等「神科」，鄭不認為狀元只因分數而入讀，而是在於他們對該領域的熱誠與抱負，「如果我唔係想讀醫，我有其他嘅興趣，我都會去爭取、追求自己嘅夢想。」

同樣來自聖保羅男女中學的「超級狀元」藍仲宏表示，本對自己沒有任何期望，故收到成績時感到驚喜。他指現已被劍橋大學取錄，因對科學及物理有濃厚興趣，將修讀自然科學。他指本無考慮海外升學，惟受學校前輩啟發，萌生負笈海外的念頭，「讀書喺邊度讀，其實都係以知識出發」，又認為到外國讀書可探索其他國家的學術及科研發展，擴闊眼界，及認識世界各地的人，有助未來成為科學家。被問到畢業後會否回港發展，他則表示太長遠，未能立即決定。