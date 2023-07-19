DSE放榜︳李家超冀考生積極面對　蔡若蓮籲堅持向目標前進 (12:45)

教育局長蔡若蓮就指，考生獲得成績屬努力的成果，如果獲理想成績，希望他們繼續努力，在下一階段學習有好開始；如果成績未如理想亦不要灰心氣餒，強調香港有多元升學途徑，相信學生定能按自己興趣及能力選擇前路，又勉勵稱學習的路途十分漫長，要堅持不懈地向目標前進。

對於今年狀元人數為歷屆最少，蔡若蓮稱，今屆考生經歷3年多的新冠疫情，相信他們已付出額外的努力；而按考評局的報告，見到各學科中取得好成績的考生增加，總體表現更平均。

蔡若蓮信學生願留港 歡迎負笈海外者多見識

被問到移民潮下如何吸引學生留港升學，她回應指，香港有5間世界百強大學，高等教育在世界上屬優質水平，而且提供不同學科的選擇，相信學生願意留港升學；如果他們有其他計劃，她亦鼓勵學生多出外見識。

另外，今屆是通識教育科的「末代考試」，蔡若蓮說，公民科已順利開展，相信日後改為以達標及不達標的成績評核，可令學生更有充分探究的空間，「唔好以成績指揮學習」，目前見到學生能善用空間就有興趣的議題作深入研習，效果不錯。