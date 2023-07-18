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初選案｜何桂藍：縱立會過半亦只獲否決權　奪取管治權之說「唔係好講得通」 (18:32)

民主派「35+」初選案今（18日）續審，何桂藍自辯稱，民主派2019年尾區選大勝後，有人提出立會過半，但2020年1、2月尚未討論過半後否決等事情，她憶述，沈旭暉建議留待特首選委會選舉後才考慮，成為當時主流意見，並更迎合反修例運動中有關特首下台的要求。對於為何認為獲得否決權不算「奪權」，法官李運騰問及，立會過半後是否等同「成事不足，敗事有餘」？何桂藍則回應指「當政府要敗事嘅時候，立法會都阻佢唔到」。

庭上展示時任全國人大常委譚耀宗於2020年3月接受訪問的文章，譚耀宗認同中聯辦主任駱惠寧所指，民主派爭取議會過半是企圖「奪取管治權」。何認為，駱不熟悉立會制度，對於譚同意說法感到匪夷所思。她指，將立會過半的否決權說成統治權「唔係好講得通」，即使民主派通過議案，中央仍可發還審議，除非在地區直選和功能組別分組點票過半，否則不能影響政府決策，只可否決。

李官聞言稱，立會過半後是否即「成事不足，敗事有餘」？何說，立會不能阻止政府「敗事」，例如有建制派對觀塘音樂噴泉撥款「投唔落」支持票，財委會最終通過撥款，噴泉啟用後隨即故障。何認為，當政府倒行逆施或推行不合理議案，民選議員應該阻止並制衡，要求政府問責，此乃立法機關存在意義之一。何又指，譚認為只要立會可能否決議案，已構成嚴重憲制危機。

談及戴耀廷撰寫題為〈真攬炒十步 這是香港宿命〉文章，何表示不同意標題字眼，「宿命」意指人無法左右的因果，而她認為人永遠可以成為影響事件的原因，「有時難免要退，但唔可以避」。何不認同戴的宿命論，直言十步不一定如此發生，反抗不是必然，而是香港人的選擇。何認為，文中第二步指民主派透過策略投票達至「35+」是非常困難，「直情係奇蹟」，餘下八步純屬推演。聆訊明（19日）續。

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