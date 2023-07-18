闖立法會後與人「拍膊頭」　王宗堯：或因認識對方 (17:59)

被告王宗堯（案發時40歲）否認一項暴動罪，與同案5名被告一同受審。王接受控方盤問，供稱於2019年7月1日晚上，他進入立法會會議廳，目的是將充電器交給記者。如果他向示威者點頭，行為純屬禮貌回應，如同與他人迎面時會打招呼一般。

控方指出，片段中有示威者向王合十雙手示意致謝，王不同意控方說法。王同意他進入會議廳後，沒有即時找記者，反而先與示威者有交流。王否認他當日打扮與示威者相似，指自己裝束與遊行人士相似，以及否認自己進入立法會大樓是為了取得「光環」。

辦方覆問時，問及王的政治取態問題，包括王於個人社交平台上發帖文，內容提到「不篤灰，不指責，只提點」的原因，王解釋全文意思是不想讓仇恨令自己成為自己最憎惡的人。王被問如何實踐自己「和平理性非暴力」的方針時，表示自己透過發聲、參與獲警方發出不反對通知書的遊行，以及關注新聞。