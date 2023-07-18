記協：律政司願於《榮光》禁制令增新聞工作豁免條款　將不介入聆訊 (17:28)

記協指，禁制令豁免條款包括發布文章、節目或經網上平台發布的帖文等；如新聞活動在香港境外發生，亦可於香港刊出發佈並不受刑責；任何之前發布的新聞及訪問文章如牽涉歌曲亦不受禁制令影響。記協強調，記協無意發布或上載《願榮光歸香港》一曲，或干犯任何與煽動、分裂國家或侮辱國歌的行為，相信新條款明確保障記者在採訪、訪問時涉及歌曲，及評析時提及歌曲的自由。記協歡迎修訂，認為修訂將明確保障新聞自由及言論自由的憲法權利。

律政司同意向法庭提出修改之豁免條文如下：

本命令並不禁止任何在香港或海外，為新聞活動所作出的合法作為，即任何新聞工作活動，並包括 ——

(a)為向公眾發布的目的而進行 ——

(i)新聞的搜集；

(ii)關於新聞的文章或節目或其他出版的製備或編纂；或

(iii)對新聞或時事所作的評析；或

(b)向公眾發布 ——

(i)屬新聞的或關於新聞的文章或節目或其他出版；或