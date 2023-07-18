記協：律政司願於《榮光》禁制令增新聞工作豁免條款　將不介入聆訊 (17:28)

律政司早前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，案件本周五（21日）在高院舉行傳票（非正審強制令）聆訊。記協早前已經致函律政司索取文件，並要求新增新聞工作方面的豁免條款。記協今日（18日）指，律政司接納記協建議，同意若禁制令獲批時，會新增有關豁免條款，豁免任何記者執行新聞工作活動時的禁制令及民事責任。記協指律政司已向法庭提出雙方同意的條文，故記協不會於7月21日聆訊當日申請介入案件。
記協指，禁制令豁免條款包括發布文章、節目或經網上平台發布的帖文等；如新聞活動在香港境外發生，亦可於香港刊出發佈並不受刑責；任何之前發布的新聞及訪問文章如牽涉歌曲亦不受禁制令影響。記協強調，記協無意發布或上載《願榮光歸香港》一曲，或干犯任何與煽動、分裂國家或侮辱國歌的行為，相信新條款明確保障記者在採訪、訪問時涉及歌曲，及評析時提及歌曲的自由。記協歡迎修訂，認為修訂將明確保障新聞自由及言論自由的憲法權利。
律政司同意向法庭提出修改之豁免條文如下：
本命令並不禁止任何在香港或海外，為新聞活動所作出的合法作為，即任何新聞工作活動，並包括 ——
(a)為向公眾發布的目的而進行 ——
(i)新聞的搜集；
(ii)關於新聞的文章或節目或其他出版的製備或編纂；或
(iii)對新聞或時事所作的評析；或
(b)向公眾發布 ——
(i)屬新聞的或關於新聞的文章或節目或其他出版；或