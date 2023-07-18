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警破逾百宗購物騙案拘九人　涉「彈票黨」及假冒出售演唱會及主題樂園門票 (17:42)

荃灣警區過去三日展開代號「天鏡」的打擊網上購物騙案行動，以涉嫌洗黑錢拘捕9人，相信涉以假冒賣家或「彈票黨」手法行騙，事主達105人，涉及金額約92萬元，最高損失為一隻價值約14萬的勞力士手表，警方不排除有更多人被捕。

被捕的6男3女年齡介乎20至63歲，當中包括學生、家庭主婦等，涉嫌以欺詐手段取得財產及洗黑錢等罪名，其中一人為骨幹成員，報稱的士司機，部分被捕人為傀儡戶口持有人，涉嫌收取酬勞後以個人名義開設銀行戶口，將戶口出售他人，用作清洗騙案犯罪得益。警方透露，被捕人可獲取的薪酬約1000至數千元不等。警方行動中檢獲約10部手提電話、一批銀行卡和銀行文件，以及起回一隻價值14.4萬的勞力士手表，為單一金額最高的騙案失物。警方指，涉案105名事主年齡介乎16至63歲，損失總金額為92萬元。

警方初步調查顯示，有關騙案手法分為兩類。其中騙徒會於不同網購平台出售低價「staycation」套票、時令演唱會及主題樂園門票，配以「限購」、「特別優惠」等字眼作招徠，並誘騙受害者轉帳到指定戶口，騙徒收取款項後失聯；另一批騙徒則屬「彈票黨」，他們會主動接觸放售二手名表、手袋等的賣家，並訛稱有意購買貨品以及要求面對面交收。騙徒於交收當天會將空頭支票存入賣家戶口、或向其展示偽造的匯款收據，僅顯示帳面結餘，博取賣家一時大意，未有查閱結餘，交收數天後才發現戶口未有到帳，事後亦無法聯絡騙徒。

荃灣警區科技罪案組主管麥海文表示，市民需留意「可用結餘」及「帳面結餘」的分別，「彈票黨」會提供收據並偽稱已付款，但事實上收據顯示的並非該戶口的「可用餘額」，即騙徒未有真正「過數」。另外，警方亦提醒市民留意經銀行入帳時，需要2個工作天核數，才會成功結算到帳戶，市民不應單憑入帳收據或網上轉帳紀錄的截圖，就輕易相信買家已付款。

警方全年共進行了五次「天鏡」行動，一共拘捕80人，過往四次行動中共拘捕71人。

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