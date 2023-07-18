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抑鬱聾啞漢出院一日後墮樓案　陪審團裁定事主精神紊亂下自殺　家屬質疑未提醫生責任 (18:04)

患抑鬱症的58歲聾啞男子三年前入住葵涌醫院，約兩星期後出院，翌日由住所墮樓身亡。死因庭就事件展開研訊，死因裁判官周慧珠今日（18日）引導陪審團考慮事主屬自殺、在精神紊亂下自殺，或死因存疑。陪審團退庭商議近3小時後，裁定事主在精神紊亂下自殺。事主胞妹表示尊重及接受陪審團的決定，但認為聆訊未能完整還原事件經過，亦不滿聆訊中沒有提及醫生的責任。

事主鍾志強（終年58歲）於2020年5月7日，在其居住的葵盛東邨一大廈墮樓亡。事主家屬與並列案件有利害關係人士的醫管局，均有聘律師代表。

五人陪審團退庭商議後，裁定事主於葵盛東邨25樓高處墜至1樓平台，身體多處受傷而死亡，結論一致裁定事主在精神紊亂下自殺。陪審團提出兩項建議，包括病人需提供至少一名緊急聯絡人以供資料更新時使用，以及針對病人自殺風險評估表而言，需增加護士評估病人的時間以方便跟進個案。

周官引導陪審團時指，如果裁定事主自殺，需考慮事主是否有意圖結束生命。陪審團亦要考慮，醫生評估事主情况穩定後批准他出院，但事主出院直至身亡之間12小時內曾用頭撞電梯門，以及考慮他服藥後曾否入睡等，從而判斷事主是否在精神紊亂時自殺；一旦陪審團未能以相對可能性標準得出上述兩個結論，即認為事主不知為何被發現倒斃在平台，即屬存疑裁決。

家屬不滿未提及醫生責任 稱建議未填制度漏洞

事主胞妹表示尊重及接受陪審團的決定，但認為聆訊未能完整還原事件經過，「好多嘢以偏概全，沒有表達的機會」。她認為，事件中醫生沒有準確地理解事主的答案再向事主提問，亦沒有確保事主可以理解問題，「醫生有問事主有冇幻覺、妄想，但我哥哥（事主）捉唔到呢啲詞嘅意思，根本佢連個字點解都唔知」，不滿聆訊中沒有提及醫生的責任。

她又表示，陪審團的建議仍有很多不足的地方，例如沒有建議醫管局日後為聾啞人士提供手語翻譯，認為沒有堵塞現時制度上漏洞，會對日後的聾啞人士造成很大影響。代表家屬的大律師蘇信恩則表示，尊重陪審團的裁決，相信家屬會等待法律意見再考慮是否追討賠償。

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