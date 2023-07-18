六年間多次性侵未成年女兒　54歲男認罪囚5年4個月 (16:25)

54歲男子涉嫌自女兒5至6歲起多次非禮她，直至女兒14歲為止。女兒前年向學校老師透露遭性侵而揭發事件。該男子承認5項非禮罪，法官今（18日）在高等法院判刑指，被告行徑可恥，他作為父親非但無保護女兒反而侵犯她，令家變成其受難之所，加上本案涉及違反誠信，女兒蒙受心理傷害，考慮後判被告監禁5年4個月。
被告T.Y.K.報稱酒店經理，他承認於2013年6月至2019年8月期間，在5個不同日子非禮女童X。辯方今求情指，被告出於工作壓力犯案，又説他事後萌生自殺念頭，最終顧及家人放棄。
案情指，X現年17歲，被告在她5至6歲起便經常非禮她，例如走入家中睡房觸碰她臀部5至6秒，和在X躺在床上時觸摸她私處。至X 11歲至14歲時，被告的非禮行徑升級，包括搓揉X胸部、嘗試用手指插入私處和在雙方都脫掉內褲下，撫摸和以陰莖磨擦私處。最後一次事發時被告問X是否不喜歡，又説男人都是這樣。被告被捕後在警誡下承認另曾舔X乳房和企圖強姦她。
X前年向班主任發送電郵，透露自己遭父親性侵，指當她激烈反抗時，被告才會停手，她這些年間選擇啞忍，因憂慮家人得知會受傷。事實上X曾告知母親被告曾碰她臀部，惟母親認為被告因工作關係長時間見不到X，遂以另類的方式展示對X的愛。根據X的創傷報告，她事後受情緒困擾，人際、兩性、家庭等各方面均有負面影響。