六年間多次性侵未成年女兒　54歲男認罪囚5年4個月 (16:25)

被告T.Y.K.報稱酒店經理，他承認於2013年6月至2019年8月期間，在5個不同日子非禮女童X。辯方今求情指，被告出於工作壓力犯案，又説他事後萌生自殺念頭，最終顧及家人放棄。

案情指，X現年17歲，被告在她5至6歲起便經常非禮她，例如走入家中睡房觸碰她臀部5至6秒，和在X躺在床上時觸摸她私處。至X 11歲至14歲時，被告的非禮行徑升級，包括搓揉X胸部、嘗試用手指插入私處和在雙方都脫掉內褲下，撫摸和以陰莖磨擦私處。最後一次事發時被告問X是否不喜歡，又説男人都是這樣。被告被捕後在警誡下承認另曾舔X乳房和企圖強姦她。

X前年向班主任發送電郵，透露自己遭父親性侵，指當她激烈反抗時，被告才會停手，她這些年間選擇啞忍，因憂慮家人得知會受傷。事實上X曾告知母親被告曾碰她臀部，惟母親認為被告因工作關係長時間見不到X，遂以另類的方式展示對X的愛。根據X的創傷報告，她事後受情緒困擾，人際、兩性、家庭等各方面均有負面影響。