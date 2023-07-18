13年前五度性侵4歲堂妹　男子判囚4年 (16:19)

辯方求情時指出，被告L.H.Y（現27歲）中學學歷，與母親及兩名妹妹同住，母親兩度離婚，被告亦曾受家暴。另外案發時被告僅14歲，若更早揭發，或循少年犯標準判刑，希望獲減刑。

高院法官金貝理判刑時指出，案發時被告是「年輕人但非小孩」，而X僅4歲，易受擺佈、無法理解被告行為及意識到事件嚴重性，必定遺下終生精神創傷，而X確實出現躁鬱症、自殘、抑鬱等心理問題。當時被告受委托照顧X，但卻犯下惡劣罪行，而被告案發時鎖門，反映他清楚自己行為錯誤。即使被告認罪，但求情時並無顯示對X所受傷害的理解。為增加阻嚇力，法庭終判處4年監禁。

控方案情指，受害人X當時與祖父母同住，而當時14歲的被告偶爾到訪並留宿，祖母做家務時，有時會吩咐被告在X的房間照顧堂妹。2010年4月至9月期間，被告以買音樂盒為利誘，5度向X作猥褻行為，包括捉著X的手撫摸其陰莖，並逼她為自己口交；亦多次非禮X，包括觸摸、𠻹舐她私處。被告最後一次犯案時，除非禮X私處，更嘗試性侵她，令她感到疼痛，不果後要求她為自己口交，直至被祖母敲門打斷。

X至小學階段才意識到自己被性侵，卻不敢求助，到2020年11月X憶起事件並開始自殘，次年因割腕被送院，始向心理醫生透露。被告被捕時無業，在警誡下承認控罪並表示有悔意，但稱不記得案發細節。